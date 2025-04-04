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Оточення Трампа не радить йому розмовляти з Путіним до повного припинення вогню в Україні — NBC

09:05, 4 квітня 2025
Оточення Трампа проти дзвінка Путіну до перемир'я в Україні.
Оточення Трампа не радить йому розмовляти з Путіним до повного припинення вогню в Україні — NBC
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Найближче оточення Дональда Трампа не радить йому розмовляти з Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні. Про це стверджує NBC News з посиланням на двох посадовців адміністрації.

За їх словами, станом на сьогодні телефонна розмова між Трампом і Путіним не була запланована.

Однак представники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити провести розмову з Путіним.

Також посадовці адміністрації зазначили, що президенту США дали пораду не телефонувати Путіну, поки той не надасть Білому дому свою згоду на повне припинення вогню в війні Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Трампа.

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