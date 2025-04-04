Окружение Трампа не советует ему разговаривать с Путиным до полного прекращения огня в Украине — NBC

Окружение Трампа против звонка Путину до перемирия в Украине.

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Ближайшее окружение Дональда Трампа не советует ему разговаривать с Путиным до тех пор, пока тот не возьмет на себя обязательство о полном прекращении огня в Украине. Об этом утверждает NBC News со ссылкой на двух должностных лиц администрации.

По их словам, на сегодняшний день телефонный разговор между Трампом и Путиным не был запланирован.

Однако представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить провести разговор с Путиным.

Также должностные лица администрации отметили, что президенту США дали совет не звонить Путину, пока тот не предоставит Белому дому свое согласие на полное прекращение огня в войне России против Украины.

Ранее собобщалось, что представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Трампа.

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