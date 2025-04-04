В Днепре взорвался автомобиль — пострадали чиновник и его жена, фото

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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В пятницу, 4 апреля, в Днепре произошел взрыв в автомобиле одного из чиновников. В результате взрыва пострадали чиновник и его жена. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

«Сообщение о взрыве поступило правоохранителям сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место выехал первый заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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