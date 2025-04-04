Теракт в Днепре: погиб начальник Левобережной администрации горсовета Юрий Федько

Юрий Федько скончался в больнице после того, как его автомобиль взорвался.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Днепре утром 4 апреля взорвался автомобиль.

Депутат и глава Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрий Федько скончался в больнице после того, как его автомобиль взорвался. Об этом сообщила партия «Пропозиція», членом которой он был.

Его пытались спасти в реанимации, но не удалось, передает «Суспільне».

По данным политсилы, полиция квалифицировала произошедшее как теракт и открыла уголовное производство.

Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность.

В Офисе Генпрокурора отметили, что начато расследование по факту теракта в Днепре, в результате которого погиб чиновник.

По данным следствия, 4 апреля 2025 в 7:40 в одном из районов г. Днепра произошел взрыв автомобиля днепровского чиновника.

Супруг вместе с женой в момент взрыва находился в салоне автомобиля.

В результате теракта чиновник погиб. Его жена получила телесные повреждения, пока она находится в больнице.

На месте происшествия работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства и принимаются меры по установлению причастных лиц.

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