В центре Киева произошел взрыв и поднялся густой дым – видео

Предварительно – взорвался автомобиль, воздушная тревога в городе не объявлялась.

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В Киеве на улице Антоновича, вблизи станции метро «Олимпийская», в понедельник днем наблюдался густой дым. По сообщениям местных Telegram-каналов, загорелся автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Воздушная тревога в городе не объявлялась, поэтому инцидент предварительно не связывают с вражескими обстрелами.

Причины возгорания и другие подробности сейчас выясняются.

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