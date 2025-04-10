Практика судов
  1. В Украине

Киев атаковали шахеды — есть пострадавшие и разрушения, фото

08:58, 10 апреля 2025
Были повреждены частные дома, две женщины пострадали.
Киев атаковали шахеды — есть пострадавшие и разрушения, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 10 апреля РФ атаковала Киев шахедами. Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города. 

Так, в Голосеевском районе произошел пожар на территории складского помещения. Огонь потушили. В Дарницком районе – разрушение частного дома. Повреждены окна домов и авто. Пожар ликвидирован.

Две женщины обратились за медицинской помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая получила множественные мелкие ранения правого предплечья, рассказали в ГСЧС. Пострадавшим оказали помощь на месте, без госпитализации в медучреждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев шахеды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в э-декларации

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за неподачу для опубликования электронной декларации в НАПК или указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений.

Кабмин установил, что материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель не публикуются в электронном виде на сайте Госгеокадастра

Материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель отныне должны предоставляться запрашивающим лицам без сведений о координатах поворотных точек границ объектов и не будут публиковаться в электронном виде на сайте Госгеокадастра.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Кабмин изменил порядок взаимодействия органов исполнительной власти в электронной форме

Изменен регламент, определяющий общие принципы использования системы электронной взаимосвязи органов исполнительной власти — СЭВ ОИВ, а также типовые инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации электронного межведомственного обмена.

Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео