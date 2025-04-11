Поваленные деревья и поврежденные автомобили — в Одессе бурлит ненастье, фото

В Одессе 11 апреля мощный ветер спровоцировал значительные неприятности в городе — деревья упали на дороги, повредив транспортные средства и здания.
Деревья упали прямо на проезжие части, из-за чего на некоторых улицах есть проблемы с движением транспорта.
Как сообщает горсовет, ветром повалено 18 деревьев и крупных веток. Аварийные ситуации ликвидируют работники коммунальных предприятий.
Автолюбителей призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним. Жителей города призывают ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
Сейчас в Одессе температура воздуха достигает 1°.
10 апреля в Одессе шел мокрый снег с дождем, ветер начинал набирать силу, но к утру 11 апреля его интенсивность значительно выросла.
Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, в частности, для южных, Кировоградской и Днепропетровской областей до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, что снегопад парализовал движение на трассе Одесса – Николаев. Поднялась сильная метель и вьюга, фиксируются сильные порывы ветра, в результате которых видимость практически упала до нуля.
Как мы писали, в городе Николаеве из-за сложных погодных условий, а именно снега и метели, движение электротранспорта осуществляется с задержкой.
Фото последствий непогоды в Одессе публикует горсовет.
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