Минцифра запускает четыре новых сериала в Дії

Дія.Освіта запускает новые сериалы об ИИ, цифровых навыках и трудоустройстве.

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Министерство цифровой трансформации Украины совместно с партнерами представило четыре новых образовательных сериала на платформе Дія.Освіта. Темы курсов охватывают искусственный интеллект, цифровой бизнес, технологии будущего и трудоустройство.

Цель запуска - помочь украинцам адаптироваться к современному рынку труда, овладеть актуальными цифровыми инструментами и получить базовые знания для старта собственного дела.

Каждый сериал состоит из коротких видеоуроков, тестов и сертификата о завершении. Дополнительно пользователи получат доступ к презентациям, структурированным заметкам, практическим примерам и визуальной инфографике, что позволяет удобно возвращаться к материалу в нужный момент.

«Мы строим самую цифровую страну в мире. И этого невозможно достичь без граждан, которые владеют цифровыми навыками и готовы к вызовам современности. Именно поэтому на портале Дія.Освіта появляется еще больше образовательных сериалов об искусственном интеллекте, цифровом бизнесе, технологиях будущего и трудоустройстве. Инновации - это движущая сила цифровой трансформации, и наша задача - обеспечить доступ к знаниям, которые создают новые возможности, формируют инновационный потенциал и двигают Украину вперед», - прокомментировала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

«Accenture остается преданным поддержке украинцев - как в их родной стране, так и за ее пределами, - помогая им строить новую жизнь, находить работу и начинать собственное дело. Мы гордимся партнерством с BecomingX в рамках нашей глобальной инициативы Skills to Succeed, которая предоставляет украинцам возможности для обучения, в частности цифровые курсы, готовящие их к устойчивому и успешному будущему», - отметил генеральный директор Accenture в Европе, Ближнем Востоке и Африке Жан-Марк Олланье.

Поддержку оказала также Amazon. Компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощи на более чем 100 миллионов долларов - от лекарств до цифровых решений для правительства.

«Мы рады, что имели возможность присоединиться к BecomingX Ukraine контентом по цифровым навыкам, примерами из практики и операционной поддержкой», - сказала Танджа Рандери, вице-президент и генеральный директор Amazon Web Services в регионе EMEA.

Сериалы доступны бесплатно. Чтобы начать обучение, нужно зарегистрироваться на платформе Дія.Освіта.

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