В Китае запретили рекламировать автомобили как «умные» или «автономные»

После аварии с электромобилем Xiaomi Китай запретил рекламу с фразами «умное» и «автономное вождение».

Фото: Reuters

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Министерство промышленности и информатизации Китая запретило автопроизводителям использовать в рекламе формулировки «умное вождение» и «автономное вождение». Ограничение касается описания систем помощи водителю (ADAS) и стало реакцией на опасения относительно безопасности таких технологий. Об этом сообщает Reuters.

Решение приняли после совещания с представителями около 60 компаний, среди которых - Huawei, BYD и другие крупные игроки китайского автопрома. Поводом стала авария с участием электромобиля Xiaomi SU7, произошедшая в марте: машина столкнулась с бетонным столбом на скорости 97 км/ч, загорелась, а предварительное расследование установило, что до аварии водитель активировал систему помощи вождению.

Новые требования должны предотвратить чрезмерные или обманчивые обещания в рекламе. За нарушение компаниям грозят существенные штрафы - до десятикратного размера расходов на рекламную кампанию, отзыв лицензии, а в случаях с тяжелыми последствиями - даже до двух лет лишения свободы.

Кроме запрета определенных рекламных формулировок, изменения коснулись и порядка обновления программного обеспечения. Теперь автопроизводители должны получать официальное одобрение перед обновлением ADAS на автомобилях, которые уже были проданы. Запрещено проводить дистанционные обновления без предварительного тестирования и сертификации функций.

На встрече регулятор также напомнил об обновленных в феврале требованиях к технологиям беспроводного управления автомобилями. От компаний ожидают проведения полноценных испытаний, чтобы доказать надежность новых функций перед их внедрением.

Изменения происходят на фоне жесткой конкуренции на китайском рынке, где производители активно продвигают модели с продвинутыми функциями как главное преимущество. Участники рынка, в частности Huawei, которая поставляет ADAS для по меньшей мере семи брендов, присутствовали на встрече, однако компания пока не предоставила комментариев.

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