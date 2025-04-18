Практика судів
  1. У світі

У Китаї заборонили рекламувати автівки як «розумні» або «автономні»

11:36, 18 квітня 2025
Після аварії з електромобілем Xiaomi Китай заборонив рекламу з фразами «розумне» та «автономне водіння».
У Китаї заборонили рекламувати автівки як «розумні» або «автономні»
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство промисловості та інформатизації Китаю заборонило автовиробникам використовувати в рекламі формулювання «розумне водіння» і «автономне водіння». Обмеження стосується опису систем допомоги водієві (ADAS) і стало реакцією на побоювання щодо безпеки таких технологій. Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили після наради з представниками близько 60 компаній, серед яких — Huawei, BYD та інші великі гравці китайського автопрому. Приводом стала аварія за участю електромобіля Xiaomi SU7, що сталася в березні: машина зіткнулася з бетонним стовпом на швидкості 97 км/год, загорілася, а попереднє розслідування встановило, що до аварії водій активував систему допомоги водінню.

Нові вимоги мають запобігти надмірним або оманливим обіцянкам у рекламі. За порушення компаніям загрожують суттєві штрафи — до десятиразового розміру витрат на рекламну кампанію, відкликання ліцензії, а у випадках із тяжкими наслідками — навіть до двох років позбавлення волі.

Крім заборони певних рекламних формулювань, зміни торкнулися й порядку оновлення програмного забезпечення. Тепер автовиробники повинні отримувати офіційне схвалення перед оновленням ADAS на автомобілях, які вже були продані. Заборонено проводити дистанційні оновлення без попереднього тестування і сертифікації функцій.

На зустрічі регулятор також нагадав про оновлені в лютому вимоги до технологій бездротового керування автомобілями. Від компаній очікують проведення повноцінних випробувань, щоб довести надійність нових функцій перед їх впровадженням.

Зміни відбуваються на тлі жорсткої конкуренції на китайському ринку, де виробники активно просувають моделі з просунутими функціями як головну перевагу. Учасники ринку, зокрема Huawei, яка постачає ADAS для щонайменше семи брендів, були присутні на зустрічі, однак компанія поки не надала коментарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Китай авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС — Politico

ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, пропонується не призупиняти військову службу

Широка група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем зазначає, що наявність інституту призупинення військової служби лише заважає військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, повернутись до виконання військового обов’язку.

Сергій Іонушас зареєстрував проект змін до КПК про розширення можливостей проводити судовий розгляд за відсутності учасників провадження

Зокрема, задля унеможливлення зловживання процесуальними правами стороною захисту депутати пропонують розширити сферу застосування письмового провадження у КПК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області