У Китаї заборонили рекламувати автівки як «розумні» або «автономні»

Після аварії з електромобілем Xiaomi Китай заборонив рекламу з фразами «розумне» та «автономне водіння».

Фото: Reuters

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Міністерство промисловості та інформатизації Китаю заборонило автовиробникам використовувати в рекламі формулювання «розумне водіння» і «автономне водіння». Обмеження стосується опису систем допомоги водієві (ADAS) і стало реакцією на побоювання щодо безпеки таких технологій. Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили після наради з представниками близько 60 компаній, серед яких — Huawei, BYD та інші великі гравці китайського автопрому. Приводом стала аварія за участю електромобіля Xiaomi SU7, що сталася в березні: машина зіткнулася з бетонним стовпом на швидкості 97 км/год, загорілася, а попереднє розслідування встановило, що до аварії водій активував систему допомоги водінню.

Нові вимоги мають запобігти надмірним або оманливим обіцянкам у рекламі. За порушення компаніям загрожують суттєві штрафи — до десятиразового розміру витрат на рекламну кампанію, відкликання ліцензії, а у випадках із тяжкими наслідками — навіть до двох років позбавлення волі.

Крім заборони певних рекламних формулювань, зміни торкнулися й порядку оновлення програмного забезпечення. Тепер автовиробники повинні отримувати офіційне схвалення перед оновленням ADAS на автомобілях, які вже були продані. Заборонено проводити дистанційні оновлення без попереднього тестування і сертифікації функцій.

На зустрічі регулятор також нагадав про оновлені в лютому вимоги до технологій бездротового керування автомобілями. Від компаній очікують проведення повноцінних випробувань, щоб довести надійність нових функцій перед їх впровадженням.

Зміни відбуваються на тлі жорсткої конкуренції на китайському ринку, де виробники активно просувають моделі з просунутими функціями як головну перевагу. Учасники ринку, зокрема Huawei, яка постачає ADAS для щонайменше семи брендів, були присутні на зустрічі, однак компанія поки не надала коментарів.

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