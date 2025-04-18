Мінцифра запускає чотири нові серіали в Дії

Дія.Освіта запускає нові серіали про ШІ, цифрові навички та працевлаштування.

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Міністерство цифрової трансформації України спільно з партнерами презентувало чотири нові освітні серіали на платформі Дія.Освіта. Теми курсів охоплюють штучний інтелект, цифровий бізнес, технології майбутнього та працевлаштування.

Мета запуску — допомогти українцям адаптуватися до сучасного ринку праці, опанувати актуальні цифрові інструменти та отримати базові знання для старту власної справи.

Кожен серіал складається з коротких відеоуроків, тестів і сертифікату про завершення. Додатково користувачі отримають доступ до презентацій, структурованих нотаток, практичних прикладів і візуальної інфографіки, що дозволяє зручно повертатися до матеріалу в потрібний момент.

«Ми будуємо найбільш цифрову країну у світі. І цього неможливо досягнути без громадян, які володіють цифровими навичками та готові до викликів сучасності. Саме тому на порталі Дія.Освіта з’являється ще більше освітніх серіалів про штучний інтелект, цифровий бізнес, технології майбутнього та працевлаштування. Інновації — це рушійна сила цифрової трансформації, і наше завдання — забезпечити доступ до знань, що створюють нові можливості, формують інноваційний потенціал і рухають Україну вперед», — прокоментувала заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Accenture залишається відданим підтримці українців — як у їхній рідній країні, так і за її межами, — допомагаючи їм будувати нове життя, знаходити роботу та започатковувати власну справу. Ми пишаємося партнерством із BecomingX у межах нашої глобальної ініціативи Skills to Succeed, що надає українцям можливості для навчання, зокрема цифрові курси, що готують їх до сталого й успішного майбутнього», — зазначив генеральний директор Accenture у Європі, Близькому Сході та Африці Жан-Марк Олланьє.

Підтримку надала також Amazon. Компанія з початку повномасштабного вторгнення надала Україні допомоги на понад 100 мільйонів доларів — від ліків до цифрових рішень для уряду.

«Ми раді, що мали змогу долучитися до BecomingX Ukraine контентом із цифрових навичок, прикладами з практики та операційною підтримкою», — сказала Танджа Рандері, віце-президентка та генеральна директорка Amazon Web Services у регіоні EMEA.

Серіали доступні безкоштовно. Щоб почати навчання, потрібно зареєструватися на платформі Дія.Освіта.

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