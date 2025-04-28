Практика судов
  1. В Украине

В Киеве затопило участок строительства метро на Виноградарь, фото и видео

16:34, 28 апреля 2025
Строительный участок метро на Виноградаре подтапливает водой.
В Киеве затопило участок строительства метро на Виноградарь, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на участке строительства метро на Виноградаре зафиксировали затопление. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Согласно информации, потоп произошел на территории по адресу улица Европейского Союза, 41Д, где продолжаются работы по продлению зеленой ветки метрополитена. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила часть строительной площадки.

Причины затопления пока не сообщаются.

В сети публикуют соответствующие фото и видео.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Можно прекратить огонь сейчас и на 30 суток – МИД Украины ответило на предложение Путина о «перемирии»

Андрей Сибига заявил, что прекратить огонь можно уже сейчас, не дожидаясь 8 мая.

Разведка Испании выясняет, произошел ли блэкаут из-за кибератаки

Атомные электростанции Испании приостановили производство электроэнергии из соображений безопасности.

На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только при условии проведения надлежащей проверки и установления нарушения – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что такой акт проверки должен содержать четкие и обоснованные выводы, подтверждающие факт нарушения, а также иметь достаточные доказательные материалы, чтобы быть основанием для принятия решения об исключении из реестра плательщиков единого налога.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду