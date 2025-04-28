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Сергей Корецкий стал новым председателем НАК «Нафтогаз Украины»

20:41, 28 апреля 2025
Сергей Корецкий возглавил НАК «Нафтогаз Украины» после конкурса с Олегом Прохоренко.
Сергей Корецкий стал новым председателем НАК «Нафтогаз Украины»
Фото: Facebook/Алексей Чернышов
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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал новым главой компании Сергея Корецкого. Об этом сообщили «Экономической правде» источники, близкие к компании и правительству.

На финальном этапе отбора Корецкий соревновался с Олегом Прохоренко, бывшим главой «Укргаздобычи». Сергей Корецкий возглавляет компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» с ноября 2022 года. Ранее, с 2013 года, он был генеральным директором WOG, а с 2018 года занимался собственным бизнесом.

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