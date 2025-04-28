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Премьер Испании Педро Санчес призвал граждан не пользоваться телефонами без крайней необходимости

20:30, 28 апреля 2025
Сейчас причина отключения электроэнергии не установлена, однако по словам премьера угрозы общественной безопасности нет.
Премьер Испании Педро Санчес призвал граждан не пользоваться телефонами без крайней необходимости
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Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан пользоваться телефонами только в случае крайней необходимости, подчеркивая критическое состояние телекоммуникационной системы страны. По словам Санчеса, в условиях неопределенности, связанной с техническими проблемами, важно использовать мобильные устройства ответственно. Об этом пишет Sky News.

Выступая перед журналистами, премьер отметил, что пока нет точной информации о причинах отключения электроэнергии, но подчеркнул, что на данный момент нет угрозы общественной безопасности. 

Санчес добавил, что Совет национальной безопасности страны собирается повторно сегодня для оценки ситуации и определения дальнейших шагов.

В Испании и Португалии в результате массового обесточивания возникли серьезные проблемы с транспортом и инфраструктурой. В Мадриде наблюдаются пробки, а возле вокзала в Барселоне собрались огромные толпы людей. В Лиссабоне, во время поездки в аэропорт, исчезло светофорное освещение, что привело к нескольким столкновениям.

Как сообщает EL PAÍS, компания Renfe планирует эвакуировать от 30 000 до 35 000 пассажиров, которые оказались заблокированными на поездах из-за отключения электроэнергии. На момент аварии, примерно в 12:30, на путях находилось 116 поездов, перевозивших в среднем по 300 человек.

Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что сейчас главным приоритетом является спасение и помощь пассажирам, которые застряли в поездах. По его словам, ситуация остается сложной, в частности на маршрутах Мадрид-Севилья (14 поездов), Мадрид-Барселона (8 поездов), а также на других линиях, таких как Антекера-Гранада и Вента-де-Баньос.

Подчеркнем, что в Испании так и не назвали причину отключений - она до сих пор устанавливается. В то же время оператор электросети Португалии REN заявил, что это связано с «редким атмосферным явлением», а именно с экстремальными колебаниями температуры, сообщает Sky News.

Из-за этих колебаний внутри Португалии и в Испании наблюдались «аномальные колебания в линиях очень высокого напряжения» (400 кВ), что является явлением, известным как «индуцированная атмосферная вибрация».

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

Фото: Sky News

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Испания Португалия блэкаут

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