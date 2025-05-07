В Бутивлянском лесничестве на Львовщине зафиксировали занесенную в Красную книгу рысь – фото

Рысь – это очередное свидетельство здоровья природы.

Фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

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В Бутивлянском лесничестве на Львовщине было зафиксировано присутствие рыси обыкновенной (Lynx lynx) - одного из самых редких хищников, который занесен в Красную книгу Украины. Это произошло во время обследования природно-заповедной территории сотрудниками службы охраны Национального природного парка «Сколевские Бескиды».

Как сообщается пресс-службой парка, рысь удалось сфотографировать. На снимках видно взрослую особь, которая вела себя спокойно, что может свидетельствовать о ее постоянстве в данной местности.

Рысь является редким видом и ее присутствие в лесах Львовщины является свидетельством здоровья экосистемы. Ученые и экологи продолжают следить за популяцией этого вида, чтобы обеспечить его сохранение в естественной среде.

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