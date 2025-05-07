Налоговая объяснила, как формировать фискальный чек при воздушной тревоге при закрытии магазина

Если воздушная тревога была в то время, когда предприниматель должен был закончить работу по графику, то чек все равно нужно пробить — но не позже следующего рабочего дня, до начала новых расчетов на кассовом аппарате.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая в Ровенской области объясняет, как формировать фискальный чек при воздушной тревоге при закрытии магазина.

Отмечается, что правовые основы применения регистраторов расчетных операций (далее – РРО) и программных РРО (далее – ПРРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг установлены Законом Украины от 06 июля 1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и.

Действие его распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или безналичной форме.

Пунктом 9 ст. 3 Закона №265 предусмотрено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему бумажной и/или электронной форме РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг)) или ПРРО фискальные отчетные чеки при совершении расчетных операций.

То есть действующим законодательством установлена ​​обязанность ежедневно создавать в бумажной и/или электронной форме РРО или ПРРО фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций.

Вместе с тем, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), как чрезвычайных и неотвратимых событий, объективно исключающих выполнение обязанностей, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), согласно законодательным и другим нормативным актам, условия относительно наступления ответственности не возникают.

Учитывая изложенное, в случае объявления воздушной тревоги работники магазина обязаны прекратить реализацию товаров (услуг) и покинуть магазин (торговый зал).

В случае если воздушная тревога продолжалась в промежутке времени, в котором хозяйственный объект прекращает свою работу согласно расписанию, такой чек должен быть создан на РРО и/или ПРРО не позднее следующего рабочего дня, до начала проведения расчетных операций на таком РРО и/или ПРРО.

Аналогичными действия предприятия могут быть и при аварийном отключении света и невозможности создания ежедневного фискального отчетного чека (ежедневного Z-отчета).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.