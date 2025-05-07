Практика судов
  1. В мире

Эстония закрывает небо для лидеров, которые летят на парад в Москву

21:36, 7 мая 2025
Эстония не позволит лидерам лететь на парад Путина через свою территорию.
Эстония закрывает небо для лидеров, которые летят на парад в Москву
Фото: ERR
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эстония не позволит пролета через свое воздушное пространство самолетам иностранных лидеров, которые направляются в Москву для участия в параде. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает издание ERR.

По словам главы МИД, страна не намерена никоим образом поддерживать проведение этого мероприятия. «Эстония не собирается никоим образом поддерживать это событие. Более того, мы подчеркивали нашим коллегам в ЕС, что поскольку Россия является страной, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в их пропагандистских мероприятиях должно быть исключено», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Эстония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям

Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

Военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Аудиторы констатировали, что утечка информации является хронической проблемой для НАБУ

Как отметили аудиторы НАБУ, утечка информации подрывает доверие общественности к институтам, независимо от того, происходит ли утечка с незаконной целью или с якобы благородной целью, например, предоставление информации журналисту-расследователю.

Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

Судья попросила Высший совет правосудия защитить ее и отреагировать на инцидент.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд

В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации, отметил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду