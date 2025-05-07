Эстония закрывает небо для лидеров, которые летят на парад в Москву

Эстония не позволит лидерам лететь на парад Путина через свою территорию.

Фото: ERR

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Эстония не позволит пролета через свое воздушное пространство самолетам иностранных лидеров, которые направляются в Москву для участия в параде. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает издание ERR.

По словам главы МИД, страна не намерена никоим образом поддерживать проведение этого мероприятия. «Эстония не собирается никоим образом поддерживать это событие. Более того, мы подчеркивали нашим коллегам в ЕС, что поскольку Россия является страной, которая начала и продолжает войну в Европе, участие в их пропагандистских мероприятиях должно быть исключено», - подчеркнул он.

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