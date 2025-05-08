Комитет Верховной Рады поддержал изменения для усиления гарантий адвокатской деятельности

Комитет рекомендовал усилить ответственность за пытки, гарантии адвокатской деятельности и внести изменения относительно правового регулирования письменного производства.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности провел внеочередное заседание.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект Закона №13178, который предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно правового регулирования письменного производства и совершения отдельных процессуальных действий. По результатам обсуждения Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом.

Также рассматривалась редакция ко второму чтению законопроекта №12320, который вносит изменения в КУоАП, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы с целью усиления гарантий адвокатской деятельности. Комитет поддержал его принятие во втором чтении и в целом как закон.

Кроме того, депутаты проработали законопроект №12319, предлагающий усилить ответственность за пытки и другие жестокие или унижающие методы обращения и наказания. Комитет рекомендовал принять документ за основу.

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