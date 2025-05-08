Комітет Верховної Ради підтримав зміни для посилення гарантій адвокатської діяльності

Комітет рекомендував посилити відповідальність за катування, гарантії адвокатської діяльності та внести зміни щодо правового регулювання письмового провадження.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності провів позачергове засідання.

У ході засідання депутати розглянули проєкт Закону №13178, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо правового регулювання письмового провадження та вчинення окремих процесуальних дій. За результатами обговорення Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт за основу та в цілому.

Також розглядалася редакція до другого читання законопроєкту №12320, що вносить зміни до КУпАП, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів з метою посилення гарантій адвокатської діяльності. Комітет підтримав його ухвалення у другому читанні та в цілому як закон.

Крім того, депутати опрацювали законопроєкт №12319, який пропонує підвищити відповідальність за катування та інші жорстокі чи принизливі методи поводження й покарання. Комітет рекомендував ухвалити документ за основу.

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