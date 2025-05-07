Естонія закриває небо для лідерів, які летять на парад у Москву

Естонія не дозволить лідерам летіти на парад Путіна через свою територію.

Фото: ERR

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Естонія не дозволить прольоту через свій повітряний простір літакам іноземних лідерів, які прямують до Москви для участі у параді. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє видання ERR.

За словами очільника МЗС, країна не має наміру у жодний спосіб підтримувати проведення цього заходу. «Естонія не збирається у будь-який спосіб підтримувати цю подію. Ба більше, ми наголошували нашим колегам у ЄС, що оскільки Росія є країною, що розпочала і продовжує війну у Європі, участь у їхніх пропагандистських заходах має бути виключена», — підкреслив він.

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