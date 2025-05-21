Изменения в порядке призыва на военную службу: что важно знать о новых правилах и отсрочках

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес ряд существенных изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением от 16 мая 2024 г. № 560.
«Судебно-юридическая газета» проанализировала, что они означают для военнообязанных – ссылка на анализ.
В частности, теперь сведения о вручении бумажной повестки вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи коротко разъяснили основные изменения и обновленные правила.
Основные изменения в порядке призыва на военную службу и обновленные правила предоставления отсрочек:
Автоматическое продление отсрочек
Тем, кто ранее получил отсрочку через Резерв+, не нужно повторно подавать заявление — дата отсрочки должна обновиться автоматически.
В частности, это касается:
Кто не направляется на медицинский осмотр
Кто направляется на ВВК
Изменения по предоставлению электронного направления на ВВК
В Резерв+ можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно.
Ранее нужно было ожидать подтверждения от руководителя ТЦК и СП.
Уточнено
перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Расширено
перечень документов для лиц, осуществляющих постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВВК для ограниченно годных военнообязанных.
Также там обозначили перспективы для ограниченно годных военнообязанных, которые не пройдут ВВК.
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