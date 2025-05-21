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Изменения в порядке призыва на военную службу: что важно знать о новых правилах и отсрочках

15:05, 21 мая 2025
Кабинет Министров обновил порядок призыва на военную службу и правила предоставления отсрочек.
Изменения в порядке призыва на военную службу: что важно знать о новых правилах и отсрочках
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес ряд существенных изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением от 16 мая 2024 г. № 560.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, что они означают для военнообязанных – ссылка на анализ.

В частности, теперь сведения о вручении бумажной повестки вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи коротко разъяснили основные изменения и обновленные правила.

Основные изменения в порядке призыва на военную службу и обновленные правила предоставления отсрочек:

Автоматическое продление отсрочек

Тем, кто ранее получил отсрочку через Резерв+, не нужно повторно подавать заявление — дата отсрочки должна обновиться автоматически.

В частности, это касается:

  • студентов
    • аспирантов
    • многодетных родителей, которые воспитывают детей в одном браке
    • людей с инвалидностью

Кто не направляется на медицинский осмотр

  • люди с инвалидностью
    • военнообязанные с действующей отсрочкой от мобилизации, кроме тех, кто подписал контракт или был признан ограниченно годным и не прошел повторного медосмотра

Кто направляется на ВВК

  • лица, которые не проходили медицинский осмотр
    • лица, у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе
    • которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторного медосмотра с целью определения их пригодности к военной службе

Изменения по предоставлению электронного направления на ВВК

В Резерв+ можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно.
Ранее нужно было ожидать подтверждения от руководителя ТЦК и СП.

Уточнено

перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Расширено

перечень документов для лиц, осуществляющих постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВВК для ограниченно годных военнообязанных.

Также там обозначили перспективы для ограниченно годных военнообязанных, которые не пройдут ВВК.

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Кабинет Министров Украины Минобороны мобилизация отсрочка ВВК военнообязанный

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