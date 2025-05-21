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Зміни у порядку призову на військову службу: що варто знати про нові правила та відстрочки

15:05, 21 травня 2025
Кабінет Міністрів оновив порядок призову на військову службу та правила надання відстрочок.
Зміни у порядку призову на військову службу: що варто знати про нові правила та відстрочки
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс низку суттєвих змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою від 16 травня 2024 р. № 560.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, що вони означають для військовозобов’язаних посилання на аналіз.

Зокрема, тепер відомості про вручення паперової повістки вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги коротко роз’яснили основні зміни та оновлені правила.

Основні зміни до порядку призову на військову службу та оновлені правила надання відстрочок:

Автоматичне продовження відстрочок

Тим, хто раніше отримав відстрочку через Резерв+, не потрібно повторно подавати заяву — дата відстрочки має оновитися автоматично.

Зокрема, це стосується:

  • студентів
  • аспірантів
  • багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі
  • людей з інвалідністю

Хто не направляється на медичний огляд

  • люди з інвалідністю
  • військовозобов’язані з чинною відстрочкою від мобілізації, крім тих, хто підписав контракт або був визнаний обмежено придатним і не пройшов повторного медогляду

Хто направляється на ВЛК

  • особи, які не проходили медичний огляд
  • особи, в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби
  • які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби

Зміни щодо надання електронного направлення на ВЛК

У Резерв+ можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно.

Раніше було потрібно очікувати підтвердження від керівника ТЦК та СП.

Уточнено

перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Розширено

перелік документів для осіб, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних.

Також там окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК.

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Кабінет Міністрів України Міноборони мобілізація відстрочка ВЛК військовозобов'язаний

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