Зміни у порядку призову на військову службу: що варто знати про нові правила та відстрочки

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс низку суттєвих змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою від 16 травня 2024 р. № 560.
«Судово-юридична газета» проаналізувала, що вони означають для військовозобов’язаних – посилання на аналіз.
Зокрема, тепер відомості про вручення паперової повістки вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги коротко роз’яснили основні зміни та оновлені правила.
Основні зміни до порядку призову на військову службу та оновлені правила надання відстрочок:
Автоматичне продовження відстрочок
Тим, хто раніше отримав відстрочку через Резерв+, не потрібно повторно подавати заяву — дата відстрочки має оновитися автоматично.
Зокрема, це стосується:
Хто не направляється на медичний огляд
Хто направляється на ВЛК
Зміни щодо надання електронного направлення на ВЛК
У Резерв+ можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно.
Раніше було потрібно очікувати підтвердження від керівника ТЦК та СП.
Уточнено
перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.
Розширено
перелік документів для осіб, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю.
Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних.
Також там окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК.
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