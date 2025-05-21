Україна переходить на нові правила торгівлі з ЄС – Зеленський підписав закон

Україна оновлює сертифікацію товарів для торгівлі з ЄС.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (законопроект №0307). Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Документ дозволяє Україні безперешкодно здійснювати торгівлю з країнами Європейського Союзу в умовах переходу на оновлені правила визначення походження товарів, які набули чинності 1 січня 2025 року.

Для українських підприємців і експортерів передбачено низку важливих положень:

до кінця 2025 року триватиме перехідний період, протягом якого можна буде використовувати як старі, так і нові правила;

сертифікати, видані до початку 2025 чи 2026 року (залежно від країни), залишаються чинними, якщо товари ще перебувають у дорозі або під митним контролем;

документи, оформлені за новими правилами, позначатимуться спеціальним маркуванням — «REVISED RULES»;

країни-учасниці конвенції зобов’язані обмінюватися інформацією щодо змін у своїх системах сертифікації.

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