Україна переходить на нові правила торгівлі з ЄС – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (законопроект №0307). Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Документ дозволяє Україні безперешкодно здійснювати торгівлю з країнами Європейського Союзу в умовах переходу на оновлені правила визначення походження товарів, які набули чинності 1 січня 2025 року.
Для українських підприємців і експортерів передбачено низку важливих положень:
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