Украина переходит на новые правила торговли с ЕС – Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации решения № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (законопроект №0307). Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Документ позволяет Украине беспрепятственно осуществлять торговлю со странами Европейского Союза в условиях перехода на обновленные правила определения происхождения товаров, которые вступили в силу 1 января 2025 года.
Для украинских предпринимателей и экспортеров предусмотрен ряд важных положений:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.