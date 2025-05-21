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Украина переходит на новые правила торговли с ЕС – Зеленский подписал закон

14:55, 21 мая 2025
Украина обновляет сертификацию товаров для торговли с ЕС.
Украина переходит на новые правила торговли с ЕС – Зеленский подписал закон
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации решения № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (законопроект №0307). Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Документ позволяет Украине беспрепятственно осуществлять торговлю со странами Европейского Союза в условиях перехода на обновленные правила определения происхождения товаров, которые вступили в силу 1 января 2025 года.

Для украинских предпринимателей и экспортеров предусмотрен ряд важных положений:

  • до конца 2025 года продлится переходный период, в течение которого можно будет использовать как старые, так и новые правила;
  • сертификаты, выданные до начала 2025 или 2026 года (в зависимости от страны), остаются в силе, если товары еще находятся в пути или под таможенным контролем;
  • документы, оформленные по новым правилам, будут обозначаться специальной маркировкой - «REVISED RULES»;
  • страны-участницы конвенции обязаны обмениваться информацией об изменениях в своих системах сертификации.

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закон ЕС Владимир Зеленский

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