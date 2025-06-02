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В Киеве вспыхнула маршрутка неподалеку от станции метро «Лесная» – фото

14:54, 2 июня 2025
Маршрутное такси горело прямо на проезжей части.
В Киеве вспыхнула маршрутка неподалеку от станции метро «Лесная» – фото
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В Деснянском районе неподалеку от станции метро «Лесная» загорелось маршрутное такси. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре в транспортном средстве на проспекте Броварском поступило утром 2 июня в 10:07.

На проезжей части, со стороны парка «Киото», горело маршрутное такси по всей площади.

В 10:23 пожар уже был ликвидирован. Как видно на фото, от маршрутки мало что осталось.

Информация о пострадавших не поступала. Теперь причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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ГСЧС Киев пожар

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