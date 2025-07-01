В НАПК разъяснили вопросы относительно специальных проверок кандидатов на должности

Специальные проверки кандидатов на должности направлены на недопущение к власти лиц, владеющих активами, неподтвержденными законными доходами, подавших недостоверные сведения и документы для назначения, либо имеющих связи с враждебными структурами.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило вопросы относительно специальных проверок кандидатов на должности.

Специальные проверки — это инструмент обеспечения прозрачности и подотчетности в публичном секторе. Они направлены на недопущение к должностям лиц, которые:

владеют активами, не подтвержденными законными доходами;

подали ложные сведения и документы;

имеют связи с враждебными структурами.

В рамках своей компетенции НАПК проверяет достоверность сведений, поданных в декларациях кандидатов, а также наличие записей о них в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (далее — «Реестр нарушителей»).

«Результаты проверки НАПК, как и данные проверок другими девятью уполномоченными органами, являются ключевыми при принятии решения о назначении кандидата. В случае установления информации, свидетельствующей о несоответствии кандидата требованиям, в назначении может быть отказано», — подчеркнули в агентстве.

Эта процедура, предусмотренная ст. 56–58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее — Закон), дает работодателю возможность получить дополнительную информацию для оценки соответствия кандидата требованиям к занятию наиболее ответственных должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также учитывать коррупционные риски при назначении лица на такую должность.

Кого касается специальная проверка

Не все публичные служащие назначаются по результатам специальной проверки. Она проводится только в отношении кандидатов на должности, которые:

предполагают занятие ответственного или особо ответственного положения. Перечень таких должностей приведен в примечании к ст. 56 Закона (в частности, это должности государственной службы категорий «А» и «Б», судьи, прокуроры, следователи и дознаватели);

связаны с повышенным коррупционным риском, перечень таких должностей определяет НАПК (например, руководители и заместители руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций, назначаемые органами государственной власти, а также отдельные должности категории «В»).

Кто инициирует специальную проверку

Инициатором спецпроверки выступает орган, в который претендует попасть кандидат. Организует проверку руководитель или заместитель руководителя органа, либо отдельное структурное подразделение по поручению руководства.

Например, если назначение осуществляет Президент Украины — проверку организует Офис Президента; Верховная Рада — Аппарат ВРУ; Кабмин — министр Кабмина или его заместитель. Для кандидатов в ВСП или ВККС — соответствующий секретариат.

Специальную проверку кандидатов в судьи местных и апелляционных судов, высших специализированных судов или Верховного Суда организует ВККС (ст. 75 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»), а кандидатов в члены ВККС — ВСП.

Для кандидатов в судьи Конституционного Суда проверку организует Совет судей Украины.

Для прокуроров — в соответствии со ст. 32 Закона Украины «О прокуратуре».

Если создается новый госорган и еще нет ответственного подразделения, проверку организует центральный орган исполнительной власти по вопросам госслужбы.

Кто проводит специальную проверку

Проведение проверки обеспечивают несколько госорганов. Их перечень и круг вопросов изложены в ч. 4 ст. 57 Закона.

Как проводится специальная проверка

Процедура определяется ст. 57 Закона и уточняется в Порядке проведения спецпроверки. Она включает такие этапы:

получение согласия претендента;

направление запросов уполномоченным органам и получение от них информации;

получение пояснений от кандидата;

обобщение информации и составление справки о результатах проверки.

Какими могут быть последствия спецпроверки?

Орган, уполномоченный назначать или избирать на должность, отказывает в назначении, если во время проверки выявлены:

поддельные документы или ложные сведения;

недостоверные данные в электронной декларации (если сумма неточностей превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на момент подачи декларации);

кандидат подпадает под запреты, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти»;

кандидат не состоит на воинском учете или уклоняется от него;

наличие у кандидата иностранного гражданства.

Если в ходе спецпроверки выяснится, что поданы поддельные документы или ложные сведения, и кандидат не сможет это объяснить — инициатор проверки в течение трех дней обязан уведомить правоохранительные органы. Такому кандидату будет отказано в назначении или избрании на должность.

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