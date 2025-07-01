В НАПК разъяснили вопросы относительно специальных проверок кандидатов на должности

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило вопросы относительно специальных проверок кандидатов на должности.
Специальные проверки — это инструмент обеспечения прозрачности и подотчетности в публичном секторе. Они направлены на недопущение к должностям лиц, которые:
В рамках своей компетенции НАПК проверяет достоверность сведений, поданных в декларациях кандидатов, а также наличие записей о них в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (далее — «Реестр нарушителей»).
«Результаты проверки НАПК, как и данные проверок другими девятью уполномоченными органами, являются ключевыми при принятии решения о назначении кандидата. В случае установления информации, свидетельствующей о несоответствии кандидата требованиям, в назначении может быть отказано», — подчеркнули в агентстве.
Эта процедура, предусмотренная ст. 56–58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее — Закон), дает работодателю возможность получить дополнительную информацию для оценки соответствия кандидата требованиям к занятию наиболее ответственных должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также учитывать коррупционные риски при назначении лица на такую должность.
Кого касается специальная проверка
Не все публичные служащие назначаются по результатам специальной проверки. Она проводится только в отношении кандидатов на должности, которые:
Кто инициирует специальную проверку
Инициатором спецпроверки выступает орган, в который претендует попасть кандидат. Организует проверку руководитель или заместитель руководителя органа, либо отдельное структурное подразделение по поручению руководства.
Например, если назначение осуществляет Президент Украины — проверку организует Офис Президента; Верховная Рада — Аппарат ВРУ; Кабмин — министр Кабмина или его заместитель. Для кандидатов в ВСП или ВККС — соответствующий секретариат.
Специальную проверку кандидатов в судьи местных и апелляционных судов, высших специализированных судов или Верховного Суда организует ВККС (ст. 75 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»), а кандидатов в члены ВККС — ВСП.
Для кандидатов в судьи Конституционного Суда проверку организует Совет судей Украины.
Для прокуроров — в соответствии со ст. 32 Закона Украины «О прокуратуре».
Если создается новый госорган и еще нет ответственного подразделения, проверку организует центральный орган исполнительной власти по вопросам госслужбы.
Кто проводит специальную проверку
Проведение проверки обеспечивают несколько госорганов. Их перечень и круг вопросов изложены в ч. 4 ст. 57 Закона.
Как проводится специальная проверка
Процедура определяется ст. 57 Закона и уточняется в Порядке проведения спецпроверки. Она включает такие этапы:
получение согласия претендента;
направление запросов уполномоченным органам и получение от них информации;
получение пояснений от кандидата;
обобщение информации и составление справки о результатах проверки.
Какими могут быть последствия спецпроверки?
Орган, уполномоченный назначать или избирать на должность, отказывает в назначении, если во время проверки выявлены:
поддельные документы или ложные сведения;
недостоверные данные в электронной декларации (если сумма неточностей превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на момент подачи декларации);
кандидат подпадает под запреты, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти»;
кандидат не состоит на воинском учете или уклоняется от него;
наличие у кандидата иностранного гражданства.
Если в ходе спецпроверки выяснится, что поданы поддельные документы или ложные сведения, и кандидат не сможет это объяснить — инициатор проверки в течение трех дней обязан уведомить правоохранительные органы. Такому кандидату будет отказано в назначении или избрании на должность.
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