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В 8 районах Киева повреждена жилая, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура — МВД

08:30, 10 июля 2025
Количество раненых превышает десяток.
В 8 районах Киева повреждена жилая, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура — МВД
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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о трагических последствиях очередного российского обстрела Киева в ночь на 9 июля. В результате массированной атаки столица снова потеряла своих жителей.

По словам Клименко, в восьми районах города пострадали жилые дома, медицинские учреждения, объекты образования, торговли и транспорта.

В Подольском районе погибли двое человек:
– 68-летняя жительница Киева;
– 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Количество раненых превышает десяток и, к сожалению, продолжает расти. Многие киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов — полиция проверяет, не остался ли кто без помощи.

На местах попаданий сразу были развернуты оперативные штабы.

К ликвидации последствий привлечены около 400 спасателей и 90 единиц техники, включая пожарно-спасательную, инженерную и роботизированную. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Полицейские охраняют периметры, документируют последствия преступления и помогают эвакуировать людей.

Из-за обстрелов временно перекрыто движение транспорта на следующих улицах:
• Волновасская (от бульвара Вацлава Гавела)
• Козелецкая (от ул. Николы Василенко)
• Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николы Пимоненко)
• Юрия Илленко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского)
• Алексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкой)

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