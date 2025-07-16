Давид Арахамия представил список кандидатов на должности министров в обновленном Кабмине

20:49, 16 июля 2025
Возглавить Кабмин должна Юлия Свириденко.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.
Он рассказал, что состоялось заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вицеспикера Александра Корниенко.
На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, также присутствовавших.
По словам Арахамии, были представлены такие кандидаты на должности в Кабмине:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига – министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании. Арахамия подчеркнул, что консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
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