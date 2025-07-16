На Волыни молния попала в дом с тремя малолетними детьми, фото

До прибытия спасателей мать успела вывести детей в безопасное место.

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В селе Ставок Луцкого района молния попала в дом, где к моменту удара находилась мать с тремя малолетними детьми. В результате вспыхнул пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

инка не растерялась – она вывела детей в безопасное место и вызвала спасателей по номеру "101". Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро локализовали пожар, не допустив его распространения и уничтожения жилья.

Спасатели сообщают, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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