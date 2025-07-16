На Волині блискавка влучила у будинок з трьома малолітніми дітьми, фото

До прибуття рятувальників матір встигла вивести дітей у безпечне місце.

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У селі Ставок Луцького району блискавка влучила у будинок, де на момент удару перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

інка не розгубилася - вона вивела дітей у безпечне місце та викликала рятувальників за номером "101". Пожежники оперативно прибули на місце події та швидко локалізували пожежу, не допустивши її поширення і знищення житла.

Рятувальники повідомляють, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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