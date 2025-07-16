У Києві покарали водія, який повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Подільському районі Києва покарали водія автомобіля Volkswagen, який повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали водіям, що наказовий знак 4.1 «Рух прямо» дозволяє рух лише прямо. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

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