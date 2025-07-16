В Киеве наказали водителя, который повернул налево с полосы, которая разрешает движение только прямо — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который повернул налево с полосы, которая разрешает движение только прямо.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили водителям, что предписывающий знак 4.1 «Движение прямо» разрешает движение только прямо. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

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