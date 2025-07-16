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КСУ рассматривает дело о конституционности положений о применении прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат

17:31, 16 июля 2025
Заявитель утверждает, что Законом №1774 была изменена расчетная величина с минимальной заработной платы на прожиточный минимум, который стал применяться для исчисления всех выплат, где ранее использовалась минимальная зарплата, а также для расчета других платежей и санкций.
КСУ рассматривает дело о конституционности положений о применении прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат
Фото: ccu.gov.ua
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Первый сенат КСУ 16 июля на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Барановского Николая Павловича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Оксана Грищук изложила содержание конституционной жалобы и аргументы заявителя.

Судья-докладчик сообщила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774–VIII с изменениями (далее — Закон № 1774).

Оспариваемыми положениями Закона № 1774 установлено, что минимальная заработная плата после вступления в силу этого Закона не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий (абзац первый); до внесения изменений в законы Украины относительно неприменения минимальной заработной платы как расчетной величины, ее применяют в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, начиная с 1 января 2017 года (абзац второй).

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов видно, что Николай Барановский является пенсионером, который не работает, состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, имеет статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживает в населенном пункте, отнесенном к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

Заявитель указывает, что Законом № 1774 была изменена расчетная величина с минимальной заработной платы на прожиточный минимум, который стал применяться для исчисления всех выплат, где ранее применялась минимальная заработная плата, а также для расчета других платежей и санкций, и такие изменения были внесены в ряд законов Украины.

Не соглашаясь с этим, он обратился в суды системы судоустройства с административными исками. Верховный Суд кассационные жалобы заявителя оставил без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Автор ходатайства подчеркивает, что применение пункта 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 1774 в окончательном судебном решении по его делу привело к уменьшению размера доплаты к его пенсии по сравнению с ранее установленными выплатами, предусмотренными статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796–XII с изменениями (далее — Закон № 796).

По его убеждению, это указывает на сужение содержания и объема конституционных прав, в частности права собственности, определенного частями первой и четвертой статьи 41 Конституции Украины. Заявитель также считает, что установление оспариваемым положением Закона № 1774 расчетной величины для определения размера доплаты к пенсии, отличной от расчетной величины, закрепленной Законом № 796, и приоритетность применения положений Закона № 1774 не соответствует ряду норм Конституции Украины.

По данному делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

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КСУ

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