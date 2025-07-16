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В Германии экс-депутата, который получает 7159 евро пенсии, выгоняют из квартиры за неуплаты аренды

20:33, 16 июля 2025
Почти все деньги бывший депутат отправляет в Бразилию — подруге, а также ее семье.
В Германии экс-депутата, который получает 7159 евро пенсии, выгоняют из квартиры за неуплаты аренды
Фото: Bild
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В Гамбурге 81-летний бывший депутат Дирк Фишер оказался под угрозой выселения, пишет Bild.

Отмечается, что Фишер, который проработавший в Бундестаге 37 лет, несколько месяцев не платил аренду за просторную квартиру в Гамбурге и задолжал не менее шести платежей по 2521 евро. 14 июля к нему домой пришел судебный исполнитель.

Фишер, несмотря на внушительную депутатскую пенсию в 7159 евро в месяц, оказался практически без средств. Как утверждают его бывшие коллеги по партии, почти все деньги он отправляет в Бразилию — подруге, а также ее семье.

«Эти отношения для него крайне важны, он отказывается от всего ради благополучия ее родных», — говорит один из собеседников Bild.

Друзья из ХДС, включая известных партийных деятелей, в последние годы помогали Фишеру финансово. Но, судя по всему, ситуация дошла до предела. Сам Фишер заявил, что надеется уладить все вопросы с арендодателем и вернуться в квартиру.

Фишер много лет был узнаваемой фигурой в Гамбурге. Он возглавлял региональное отделение ХДС с 1992 по 2007 год, а с 2007 по 2021 год был президентом футбольного союза Гамбурга.

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Германия пенсия

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