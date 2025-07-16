На Буковине задержали мужчин, которые купили «маршрут» за границу, но он оказался фейковым

Мужчины заплатили по 3 тысячи долларов за маршрут, но он оказался фейковым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На участке отдела Сокиряны пограничники задержали двух мужчин, которые двигались в сторону границы с Молдовой. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Нарушители были совсем близко к своей цели, однако пограничники догнали и задержали их буквально в нескольких метрах от госграницы», — заявили в ведомстве.

В ходе дальнейшей работы с задержанными пограничники узнали, что жители Запорожской и Харьковской областей приобрели маршрут в Молдову в обход пунктов пропуска через один из телеграм-каналов. За это заплатили по 3 тысячи долларов США, однако маршрут оказался фейковым.

Теперь меру наказания для нарушителей определит суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.