В Киеве разворовали более 50 млн грн при закупке сетевого оборудования

Подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала надлежащим образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета начальнице отдела Специализированного коммунального предприятия «Киевтелесервис».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2023 году СКП «Киевтелесервис», подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку сетевого оборудования, а также его настройку, на общую сумму 172 миллиона гривен.

При этом подозреваемая, возглавляющая тендерный комитет, не организовала надлежащим образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, в результате чего оборудование было закуплено по завышенным ценам.

«Так, поставщику заплатили более 50 миллионов гривен сверх рыночной стоимости этого оборудования. Таким образом бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму», — заявили в прокуратуре.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

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