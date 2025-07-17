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У Києві розікрали понад 50 мільйонів гривень під час закупівлі мережевого обладнання

07:00, 17 липня 2025
Підозрювана, яка очолює тендерний комітет, не організувала належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами.
У Києві розікрали понад 50 мільйонів гривень під час закупівлі мережевого обладнання
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету начальниці відділу Спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс».

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2023 СКП «Київтелесервіс», що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на поставку мережевого обладнання, а також  його налаштування, на загальну суму 172 млн гривень.

Водночас підозрювана, яка очолює тендерний комітет, не організувала належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами.

«Так, постачальнику заплатили понад 50 мільйонів гривень більше від ринкової вартості цього обладнання. Таким чином бюджету столиці завдано збитків на цю суму», - заявили у прокуратурі.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

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прокуратура Київ

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