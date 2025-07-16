Розтрата бюджетних коштів на майже 10 млн грн — на Буковині 10 посадовців отримали підозри

10 посадовців отримали підозри за фактами зловживання службовим становищем.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурори Чернівецької обласної прокуратури у взаємодії з підрозділами Національної поліції, БЕБ, ДБР та за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру 10 посадовцям Буковини за фактами зловживання службовим становищем, розтрати бюджетних коштів та інші корупційні правопорушення.

Він зазначив, що своїми діями чиновники нанесли шкоду бюджету майже на 10 млн гривень.

Підозри отримали:

– Колишній начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА – за розтрату бюджетних коштів при закупівлі аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії на автомобільних дорогах місцевого значення;

– Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради – за розтрату бюджетних коштів при здійсненні закупівлі робіт щодо капітального ремонту міжбудинкового проїзду;

– Колишній начальник обласного управління Держгеокадастру – за незаконну передачу двох земельних ділянок комунальної власності у приватну власність;

– Голова Кадубовецької сільської ради – за розтрату бюджетних коштів при здійсненні робіт з капітального ремонту харчоблоку школи;

– Голова Брусницької сільської ради – за зловживання владою в інтересах комерційної структури;

– Голова Клішковецької сільської ради – за розтрату бюджетних коштів при будівництві спортивного майданчику;

– Керівник КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради та фахівець із закупівель цієї лікарні – за розтрату при закупівлі кондиціонерів за завищеними цінами;

– Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» та провідний фахівець з публічних закупівель цього ж КП – за розтрату під час придбання автомобіля для перевезення аварійно-ремонтних бригад.

«Я наголошую: географія відповідальності – вся країна. Київ, Чернівці, Львів чи Дніпро – не важиливо.

Кожен злочин має час, місце і прізвище. Кожен порушник відповість перед законом.

Працюємо далі», - заявив Генпрокурор.

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