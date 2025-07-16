Рада визнала виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках депортацією

Парламент ухвалив закон про визнання депортованими українців, примусово виселених з території Польщі.

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Верховна Рада визнала депортацією примусове переселення громадян України з території Польщі у 1944–1951 роках. За відповідний закон проголосували 284 народні депутати.

Ухвалений закон №2038 передбачає офіційне визнання депортованими цих громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі до СРСР у межах так званого "обміну населенням" між УРСР і ПНР.

Документ визначає:

• статус депортованих осіб та їхніх нащадків;

• гарантії державної підтримки, включно з соціальними пільгами, медичним обслуговуванням, збереженням історичної пам’яті;

• обов’язок держави вшановувати пам’ять про ці депортації.

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