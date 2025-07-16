Рада признала выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах депортацией

Парламент принял закон о признании депортированными украинцев, принудительно выселенных с территории Польши.

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Верховная Рада признала депортацией принудительное переселение граждан Украины с территории Польши в 1944-1951 годах. За соответствующий закон проголосовали 284 народных депутата.

Принятый закон №2038 предусматривает официальное признание депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши в СССР в пределах так называемого "обмена населением" между УССР и ПНС.

Документ определяет:

• статус депортированных лиц и их потомков;

• гарантии государственной поддержки, включая социальные льготы, медицинское обслуживание, сохранение исторической памяти;

• обязанность государства чтить память об этих депортациях.

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