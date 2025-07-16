Растрата бюджетных средств на почти 10 млн грн — на Буковине 10 чиновников получили подозрения

10 должностных лиц получили подозрения по фактам злоупотребления служебным положением.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуроры Черновицкой областной прокуратуры во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции, БЭБ, ГБР и при оперативном сопровождении СБУ сообщили о подозрении 10 должностным лицам Буковины по фактам злоупотребления служебным положением, растраты бюджетных средств и другим коррупционным правонарушениям.

Он отметил, что своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету почти на 10 миллионов гривен.

Подозрения получили:

– Бывший начальник управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА — за растрату бюджетных средств при закупке аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихии на автомобильных дорогах местного значения;

– Начальник управления капитального строительства и ремонта департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета — за растрату бюджетных средств при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту междомового проезда;

– Бывший начальник областного управления Госгеокадастра — за незаконную передачу двух земельных участков коммунальной собственности в частную;

– Глава Кадубовецкого сельского совета — за растрату бюджетных средств при выполнении работ по капитальному ремонту пищеблока школы;

– Глава Брусницкого сельского совета — за злоупотребление властью в интересах коммерческой структуры;

– Глава Клишковецкого сельского совета — за растрату бюджетных средств при строительстве спортивной площадки;

– Руководитель КНП «Хотинская многопрофильная больница» Хотинского городского совета и специалист по закупкам этой больницы — за растрату при закупке кондиционеров по завышенным ценам;

– Генеральный директор КП «Черновцыводоканал» и ведущий специалист по публичным закупкам этого же КП — за растрату при покупке автомобиля для перевозки аварийно-ремонтных бригад.

«Я подчеркиваю: география ответственности — вся страна. Киев, Черновцы, Львов или Днепр — не важно.

Каждое преступление имеет время, место и фамилию. Каждый нарушитель ответит по закону.

Продолжаем работать», — заявил Генпрокурор.

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