Растрата бюджетных средств на почти 10 млн грн — на Буковине 10 чиновников получили подозрения

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуроры Черновицкой областной прокуратуры во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции, БЭБ, ГБР и при оперативном сопровождении СБУ сообщили о подозрении 10 должностным лицам Буковины по фактам злоупотребления служебным положением, растраты бюджетных средств и другим коррупционным правонарушениям.
Он отметил, что своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету почти на 10 миллионов гривен.
Подозрения получили:
– Бывший начальник управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА — за растрату бюджетных средств при закупке аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихии на автомобильных дорогах местного значения;
– Начальник управления капитального строительства и ремонта департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета — за растрату бюджетных средств при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту междомового проезда;
– Бывший начальник областного управления Госгеокадастра — за незаконную передачу двух земельных участков коммунальной собственности в частную;
– Глава Кадубовецкого сельского совета — за растрату бюджетных средств при выполнении работ по капитальному ремонту пищеблока школы;
– Глава Брусницкого сельского совета — за злоупотребление властью в интересах коммерческой структуры;
– Глава Клишковецкого сельского совета — за растрату бюджетных средств при строительстве спортивной площадки;
– Руководитель КНП «Хотинская многопрофильная больница» Хотинского городского совета и специалист по закупкам этой больницы — за растрату при закупке кондиционеров по завышенным ценам;
– Генеральный директор КП «Черновцыводоканал» и ведущий специалист по публичным закупкам этого же КП — за растрату при покупке автомобиля для перевозки аварийно-ремонтных бригад.
«Я подчеркиваю: география ответственности — вся страна. Киев, Черновцы, Львов или Днепр — не важно.
Каждое преступление имеет время, место и фамилию. Каждый нарушитель ответит по закону.
Продолжаем работать», — заявил Генпрокурор.
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