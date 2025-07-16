На Буковині затримали чоловіків, які купили «маршрут» за кордон, але він виявився фейком

Чоловіки заплатили за маршрут по 3 тисячі доларів, але він виявився фейком.

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На ділянці відділу Сокиряни прикордонники затримали двоє чоловіків, які рухалися в бік кордону з Молдовою. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Порушники були зовсім близько від своєї цілі, проте прикордонники наздогнали та затримали їх буквально в кількох метрах від держрубежу», - заявили у відомстві.

В ході подальшої роботи із затриманими, прикордонники дізналися, що жителі Запорізької та Харківської областей придбали маршрут до Молдови в обхід пунктів пропуску на одному з телеграм каналів. За це заплатили по 3 тисячі доларів США, однак маршрут виявився фейком.

Тепер міру покарання для порушників визначить суд.

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