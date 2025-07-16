У Німеччині ексдепутата, який отримує 7159 євро пенсії, виселяють із квартири через несплату оренди

Майже всі гроші колишній депутат надсилає до Бразилії — подрузі, а також її родині.

Фото: Bild

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У Гамбурзі 81-річний колишній депутат Дірк Фішер опинився під загрозою виселення, пише Bild.

Зазначається, що Фішер, який пропрацював у Бундестазі 37 років, протягом кількох місяців не платив оренду за простору квартиру в Гамбурзі та заборгував щонайменше шість платежів по 2521 євро. 14 липня до нього додому прийшов судовий виконавець.

Фішер, незважаючи на чималу депутатську пенсію у 7159 євро на місяць, опинився практично без коштів. Як стверджують його колишні колеги по партії, майже всі гроші він надсилає до Бразилії — подрузі, а також її родині.

«Ці стосунки для нього надзвичайно важливі, він відмовляється від усього заради добробуту її рідних», — говорить один із співрозмовників Bild.

Друзі з ХДС, включно з відомими діячами партії, в останні роки фінансово допомагали Фішеру. Але, схоже, ситуація дійшла до межі. Сам Фішер заявив, що сподівається владнати всі питання з орендодавцем і повернутися до квартири.

Фішер багато років був впізнаваною постаттю в Гамбурзі. Він очолював регіональне відділення ХДС з 1992 по 2007 рік, а з 2007 по 2021 рік був президентом футбольного союзу Гамбурга.

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