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У ДБР підтвердили, що проводили обшуки у матері загиблого пілота «Джуса»

16:40, 16 липня 2025
У ДБР підкреслили, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя.
У ДБР підтвердили, що проводили обшуки у матері загиблого пілота «Джуса»
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В квартирі Героя України, пілота Андрія «Джуса» Пільщикова, слідчі ДБР провели обшуки. Вони пов’язані з справою Віталія Шабуніна. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила мама пілота Лілія Авер'янова.

За її словами, слідчі прийшли з обшуками в Харкові 11 липня.

Згодом у ДБР підтвердили обшуки у матері загиблого пілота «Джуса».

«ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до пам'яті загиблих Героїв», - повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в коментарі «РБК-Україна».

Бюро, за її словами, розслідує кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення одного з військовослужбовців від проходження служби.

У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Видання підкреслює, що судячи з опису, йдеться про справу Віталія Шабуніна.

«Хочу наголосити, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта», - додала Сапьян.

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обшук ДБР

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