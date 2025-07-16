Во Львове будут судить руководителя работ на строительстве, по вине которого погиб 16-летний практикант

Руководитель допустил подростка к работе без инструктажа и надзора, в результате чего получил смертельное поражение током от неисправного оборудования.

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Во Львове будут судить руководителя строительных работ, по вине которого, вследствие нарушений правил техники безопасности, погиб практикант. Об этом сообщает региональная полиция.

Как установили правоохранители, обвиняемый — руководитель работ на строительном объекте во Львове — привлек и допустил к работе в выходной день 16-летнего учащегося одного из профессиональных училищ Дрогобыча, который проходил производственно-технологическую практику.

При этом руководитель не провел для практиканта инструктаж по охране труда и технике безопасности, не обеспечил его спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также оставил без присмотра и не контролировал соблюдение им инструкций по охране труда.

В результате этого несовершеннолетний, который к тому же работал дольше установленной законом продолжительности рабочего времени, получил поражение электрическим током из-за контакта с неисправным удлинителем и скончался на месте от полученных травм.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

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