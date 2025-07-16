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У Львові судитимуть керівника робіт на будівництві, з вини якого загинув 16-річний практикант

22:38, 16 липня 2025
Керівник допустив підлітка до роботи без інструктажу та нагляду, внаслідок чого той отримав смертельне ураження струмом від несправного обладнання.
У Львові судитимуть керівника робіт на будівництві, з вини якого загинув 16-річний практикант
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У Львові судитимуть керівника робіт на будівництві, через порушення яким правил техніки безпеки загинув практикант. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили правоохоронці, обвинувачений - керівник робіт на об’єкті будівництва у Львові, залучив та допустив до роботи у вихідний день 16-річного учня одного з професійних училищ Дрогобича, який проходив виробничо-технологічну практику.

При цьому керівник не провів для практиканта інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, не забезпечив його спецодягом та захисними засобами, а також залишив без нагляду та не здійснював контроль за виконанням ним інструкцій з охорони праці.

Внаслідок цього, неповнолітній, який до того ж працював понад встановлену законодавством тривалість робочого часу, внаслідок контакту з несправним електропродовжувачем отримав ураження електричним струмом та від отриманих травм помер на місці події. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу,  завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

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Національна поліція поліція Львів обвинувальний акт

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