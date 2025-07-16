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В Украине увеличат численность СБУ и Центра спецопераций «А» в частности – Рада приняла закон

17:42, 16 июля 2025
Также законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.
В Украине увеличат численность СБУ и Центра спецопераций «А» в частности – Рада приняла закон
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13353 об увеличении численности СБУ. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также им предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ. Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, а также Федор Вениславский, Роман Костенко и другие.

В частности, предлагается увеличить численность СБУ путем внесения изменений в статью 2 Закона «Об общей структуре и численности СБУ». А именно, увеличить общую численность СБУ:

  • в мирное время – с 27 000 до 37 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет 10 000 человек;
  • в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 000 до 41 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет 10 000 человек;
  • на период действия военного положения – в количестве согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») в период действия военного положения должна составлять не менее 10 000 человек.

Также предусмотрено, что вместо подразделения по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, в Центральном управлении СБУ и подчиненных ему органах действует подразделение, осуществляющее оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»).

Как указывают депутаты, увеличение общей численности СБУ (в мирное время и особый период) также позволит сохранить личный состав.

Кроме этого, статью 25 закона о СБУ предлагается дополнить новой нормой, согласно которой военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и т.п., имеют право применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.

Также авторы отмечают, что согласно ч. 2 статьи 1 Закона «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины» одним из функциональных подразделений Центрального управления СБУ является подразделение по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов. В соответствии с Организационной структурой СБУ – это Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, известный в обществе и среди военнослужащих как «Центр специальных операций «А».

Официальное название подразделения охватывает лишь две задачи – борьба с терроризмом и обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов.

В то же время, начиная с 2022 года, ключевым направлением оперативно-боевой деятельности Центра специальных операций «А» является выполнение задач по осуществлению мер правового режима военного положения, непосредственное участие совместно с составляющими Сил обороны в отпоре вооруженной агрессии и обеспечении национальной безопасности, устранении угрозы государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов реализуется Центром специальных операций «А» путем осуществления специальных мероприятий, определенных Законами «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Законопроектом предлагается изменить название «борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов» на «осуществление оперативно-боевой деятельности и специальных мероприятий (Центр специальных операций «А»), с последующим внесением соответствующих изменений в Указ Президента.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Вместе с тем, по мнению депутатов, финансирование выплат может быть осуществлено в пределах расходов, предусмотренных для финансирования сектора безопасности и обороны путем их корректировки при уточнении бюджетных показателей.

Автор: Наталя Мамченко

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В Украине увеличат численность СБУ и Центра спецопераций «А» в частности – Рада приняла закон

Также законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

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