В Україні збільшать чисельність СБУ і Центру спецоперацій «А» зокрема — Рада прийняла закон

Також законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13353 про збільшення чисельності СБУ. Як раніше писала «Судово-юридична газета», також ним передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, а також Федір Веніславський, Роман Костенко та інші.

Зокрема, пропонується збільшити чисельність СБУ шляхом внесення змін до статті 2 Закону «Про загальну структуру і чисельність СБУ».

А саме, збільшити загальну чисельність СБУ:

у мирний час – із 27 000 до 37 000 осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А» ) становить 10 000 осіб

) становить 10 000 осіб в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 000 до 41 000 осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») становить 10 000 осіб.

на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 000 осіб.

Також передбачено, що замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, у Центральному управлінні СБУ та підпорядкованих йому органах діє підрозділ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А»).

Як вказують депутати, збільшення загальної чисельності СБУ (в мирний час та особливий період) також дозволить зберегти особовий склад.

Крім цього, статтю 25 закону про СБУ пропонується доповнити новою нормою, за якою військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки тощо, мають право застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів ЗСУ порядку та випадках.

Також автори зазначають, що згідно з ч. 2 статті 1 Закону «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» одним із функціональних підрозділів Центрального управління СБУ є підрозділ боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Відповідно до Організаційної структури СБУ – це Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, відомий у суспільстві та серед військовослужбовців як «Центр спеціальних операцій «А».

Офіційна назва підрозділу охоплює лише два завдання – боротьба з тероризмом та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та працівників правоохоронних органів.

Водночас, починаючи з 2022 року, ключовим напрямком оперативно-бойової діяльності Центру спеціальних операцій «А» є виконання завдань щодо здійснення заходів правового режиму воєнного стану, безпосередня участь спільно із складовими Сил оборони у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Забезпечення безпеки працівників осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та працівників правоохоронних органів реалізовується Центром спеціальних операцій «А» шляхом здійснення спеціальних заходів, визначених Законами «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Законопроектом пропонується змінити назву «боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів» на «здійснення оперативно-бойової діяльності та спеціальних заходів (Центр спеціальних операцій «А»), з подальшим внесенням відповідних змін до Указу Президента.

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. Разом з тим, на думку депутатів, фінансування виплат може бути здійснено в межах видатків, передбачених для фінансування сектору безпеки та оборони шляхом їх коригування під час уточнення бюджетних показників.

Автор: Наталя Мамченко

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