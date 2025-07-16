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В Гоструда дали советы, как организовать безопасные условия труда в жару

21:44, 16 июля 2025
Суммарная продолжительность работ при температуре свыше 28 ºС не должна превышать 4-5 часов в смену.
В Гоструда дали советы, как организовать безопасные условия труда в жару
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Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда дало рекомендации, как организовать безопасные условия труда в жару.

Государственными санитарными нормами «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений» (далее — ГСН 3.3.6.042-99), утверждёнными постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 01.12.1999 №42, регламентированы нормы микроклимата в пределах рабочей зоны производственных помещений, учреждений, организаций, независимо от формы собственности и подчинения. Оптимальные и допустимые показатели микроклимата различаются для разных категорий работ по показателям тяжести.

Однако верхней границей температуры на постоянных рабочих местах (где работник проводит более половины своего рабочего времени или не менее 2-х часов подряд), является температура +28 ºС. Работа при температуре воздуха выше 37 ºС относится к опасным (экстремальным). При такой температуре не рекомендуется выполнение работ на открытом воздухе.

Средства и меры по нормализации микроклиматических условий могут быть разными: это и установка жалюзи или светоотражающих пленок на застеклённых поверхностях, максимальное использование естественной вентиляции, установка систем кондиционирования, использование специальной одежды и средств защиты.

Так, для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из натуральных тканей. В условиях повышенной температуры рекомендуется допускать к работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

С целью профилактики обезвоживания организма необходимо правильно соблюдать питьевой режим. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — +10–15 ºС. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также восполнять потерю солей и микроэлементов, выделяющихся из организма с потом, за счёт употребления подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду нужно часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, обеспечивающее его нормальную жизнедеятельность и обмен веществ). При температуре воздуха выше 30 ºС и выполнении работ средней тяжести нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно один стакан каждые 20 минут.

Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма специалисты рекомендуют употреблять фрукты и овощи.

Однако все эти меры недостаточно эффективны при работах на открытых площадках. Поэтому следует организовать рациональные режимы труда и отдыха.

Суммарная продолжительность работ при температуре выше 28 ºС не должна превышать 4–5 часов за смену. Иногда даже необходимо изменить распорядок рабочего дня и перенести рабочие часы на утреннее или вечернее время. Внутрисменный режим труда и отдыха организуется за счёт продолжительности рабочего времени: продолжительность регламентированных перерывов должна составлять не менее 10% рабочего времени на каждые 2 ºС превышения. Во время таких перерывов работники должны находиться в помещениях с разницей температуры воздуха не более 5 ºС и не ниже +24…+25 ºС. Это также следует учитывать работникам, в помещениях которых установлены кондиционеры.

Для допуска работников к работам в условиях перегретого микроклимата они должны пройти предварительные (при приёме на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 №246 «Об утверждении порядка проведения медицинских осмотров работников определённых категорий».

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Гоструда

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