У Держпраці дали поради, як організувати безпечні умови праці у спеку

Сумарна тривалість робіт при температурі понад 28 ºС не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці дало поради, як організувати безпечні умови праці у спеку.

Державними санітарними нормами «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (далі – ДСН 3.3.6.042-99), затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №42, регламентовано норми мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, закладів, установ, незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Оптимальні та допустимі показники мікроклімату є різними для різних категорій робіт за показниками важкості.

Проте, верхньою межею температури на постійних робочих місцях (де працівник проводить більше половини свого робочого часу або не менше 2-х годин поспіль), є температура +28 ºС. Робота при температурі повітря більше 37 ºС відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.

Засоби і заходи з нормалізації мікрокліматичних умов можуть бути різними: це і влаштування жалюзі або світловідбиваючих плівок на засклених поверхнях, максимальне використання природної вентиляції, влаштування систем кондиціювання, використання спеціального одягу та засобів захисту.

Так, для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно використовувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин. В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодше 25 і не старше 40 років.

З метою профілактики зневоднення організму потрібно правильно дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю + 10-15 ºС. Для оптимального водозабезпечення рекомендується також відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

Пити воду потрібно часто і потроху, щоб підтримувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну життєдіяльність, обмін речовин). При температурі повітря понад 30 ºС і виконанні робіт середньої тяжкості потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину – приблизно один стакан кожні 20 хвилин.

Крім того, для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму фахівці рекомендують вживати фрукти і овочі.

Проте всі ці заходи є недостатньо ефективними при роботах на відкритих площадках. Тому слід організувати раціональні режими праці та відпочинку.

Сумарна тривалість робіт при температурі понад 28 ºС не повинна перевищувати 4-5 год. за зміну. Іноді навіть необхідно змінити розпорядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час. Внутрішньо змінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок тривалості робочого часу: тривалість регламентованих перерв повинна становити не менше 10% робочого часу на кожні 2 ºС перевищення. Під час таких перерв працівники повинні перебувати у приміщеннях з різницею температур повітря не більше 5 ºС, та не нижче +24…+25 С. Це також слід враховувати працівникам, у приміщеннях яких встановлені кондиціонери.

Для допуску працівників до робіт в умовах перегрівного мікроклімату вони повинні пройти попередні (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.